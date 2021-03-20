ليبيا تحتل المركز الـ 111 في المؤشر العالمي للسعادة

احتلت العاصمة الليبية طرابلس المرتبة 111 في تقرير المؤشر العالمي للسعادة « world hapinees report»، تليها بنغازي في المرتبة 112.

وشمل التقرير الذي صدر الجمعة 19 مارس 2021، 186 مدينة موزعة على القارات الخمس تتتبع 150 دولة.

واعتمد التقرير في تقييم على أكثر من معطى بدءا من معدل الدخل الفردي ومدى التزام البلد المعني بمقاومة الفساد والرشوة وتكريس قيم التضامن.

وقد أخذ التقرير بعين الاعتبار مخلفات الجائحة الصحية العالمية التي طالت الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي.

ومنح التقرير المرتبة الأولى للسنة الرابعة على التوالي للعاصمة الفنلندية هلسنكي (7828 نقطة) متقدمة على مدينة أرهوس الدنماركية ثانية فولينغتون النيوزلندية.

ونجد عربيا العاصمة الإماراتية أبوظبي (35 عالميا) دبي (39) جدة السعودية (59) الكويت (60) المنامة البحرينية (61) الرياض السعودية (62) الدوحة (63) مكة (66) .