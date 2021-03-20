هذه نتائج مباحثات السني مع مندوبي الدول الأعضاء بمجلس الأمن

اجتمع مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني مع مندوبي الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن وهم الصين، بريطانيا روسيا، وفرنسا، لاستعراض آخر تطورات الشأن الليبي، قبل عقد جلسة مجلس الأمن المقررة في 24مارس الجاري للاستماع إلى إحاطة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة “يان كوبيتش” وكذلك إحاطة عن تقرير لجنة العقوبات الدولية بشأن ليبيا.

وبين المكتب الإعلامي لبعثة ليبيا لدى الأمم المتحدة أن مندوبي الدول الأعضاء بمجلس الأمن رحبوا خلال اللقاءات التي عقد اليومين الماضيين باختيار السلطة التنفيذية الجديدة والمتمثلة في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، كما تم التأكيد على أهمية دعم المجتمع الدولي لخارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي في تونس والذي يفضي إلى الانتخابات المزمع عقدها في 24 ديسمبر من هذا العام، والعمل على تعزيز وقف إطلاق النار وخروج كافة المرتزقة والقوات الأجنبية من كافة أنحاء البلاد، كما تطرقت النقاشات إلى أهمية اصدار قرار من مجلس الأمن لدعم إرادة الليبيين وهذه المسارات المختلفة والتزام جميع الأطراف في الداخل والخارج بمخرجات الحوار السياسي الليبي.