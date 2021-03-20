السعودية: نعمل على تحقيق استقرار المنطقة وإنهاء الحرب في ليبيا

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، أن جهود المملكة العربية السعودية الخارجية تسعى للعمل على إنهاء الحرب في ليبيا.

وأضاف «الجبير»، في مقابلة مع قناة “عرب نيوز” باللغة الإنجليزية: أن المملكة العربية السعودية تعمل على تحقيق الاستقرار في المنطقة، سواء أكان ذلك من خلال محاولات إنهاء الحرب في ليبيا أو إعادة الاستقرار في السودان.

وتابع أننا نعمل على محاولات إحلال السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، أم في لبنان وسوريا والعراق وإيران وأفغانستان، أو بمحاولة تخفيف حدة التوتر بين الهند وباكستان، أو التعامل مع دول مجموعة الخمس في حربها ضد بوكو حرام”.

وأكد وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، إنه “لا يوجد تغير كبير في نهج إدارة الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، مقارنة مع إدارة سلفه، الرئيس السابق دونالد ترامب، تجاه المملكة”.