أوباري.. قادة ومشائخ الطوارق يؤكدون دعمهم لحكومة الوحدة الوطنية

أعلن قادة ومشائخ الطوارق دعمهم لحكومة الوحدة الوطنية في عملها على إرساء دعائم السلم والمصالحة في كافة ربوع الوطن في ليبيا واحدة لا تقبل القسمة إلا على نفسها .

ودعا مشائخ وقادة الطوارق في بيان اصدروه عقب اجتماعهم امس الجمعة في اوباري حكومة الوحدة الوطنية الى الوفاء بالتزاماتها بشكل عاجل في رفع معاناة الليبيين جميعا وخاصة الطوارق فيما يتعلق بقضية الأسر المقيدة في السجلات المؤقتة بمصلحة الأحوال المدنية.

وخلال هذا الاجتماع اتفق مشايخ وقادة قبائل الطوارق في البيان المشترك على توحيد المجلسين الاجتماعي والأعلى في «جسم واحد» يمثلهم ، مؤكدين ان لاعلاقة له بأية تجاذبات سياسية وان قضيتهم هي قضية وطن .