دومة: التهليل لبقاء أي قوات أجنبية على الاراضي الليبية هو خيانة لتضحيات الليبيين

ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب مصباح دومة أن التهليل لبقاء أي قوات أجنبية على الاراضي الليبية هو خيانة لتضحيات الليبيين.

دومة أضاف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر” “لن نتنازل عن اخراجهم جميعاً من ارضنا في كل المحافل الدولية والمحلية”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية