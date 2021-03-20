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هيئة البحث عن المفقودين: نواصل العمل بترهونة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين أن تواصل عمليات البحث عن المفقودين بمقبرة مشروع الربط بترهونة.

وبينت الهيئة عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن فرق إدرة البحث عن الرفات بالهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، تواصل العمل بعدة مواقع بمدينة ترهونة بإستكشاف المواقع بطريقة المسح الطبقي والحقول التجريبية  بمقبرة مشروع الربط بترهونة.

وأكدت الهيئة أن فريق أخذ العينات يواصل أخذ عينات الحمض النووي بمشرحة مستشفى طرابلس التعليمي من الجثامين المستخرجة من المقابر الجماعية بترهونة .

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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