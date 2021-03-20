«الصغير»: تنظيم الإخوان غائب عن رؤوس الوزارات بالحكومة الجديدة باستثناء واحد فقط

أكد حسن الصغير وكيل وزارة الخارجية الأسبق بالحكومة الليبية، عدم وجود منتسبين لجماعة الإخوان المسلمين أو مناصريهم على رأس أي وزارة باستثناء وليد اللافي وزير الاتصالات.

قال “الصغير” على حسابه بـ”فيسبوك”: “بعمق، تنظيم الإخوان المسلمين غير موجود على رأس أي وزارة بأعضاءه أو مناصريه، بإستثناء وليد اللافي المناصر للقاعدة، حتى ما رشح من وكلاء الوزارات غير حاضر بينهم التنظيم” وفق قوله.

أضاف وكيل وزارة الخارجية الأسبق بالحكومة الليبية، قائلاً: “ترى من اقترح هذا الغياب على التنظيم و ما الثمن الذي ينتظره التنظيم نظير هذا الانسحاب؟” وفق تعبيره.