قوات درع الصحراء السودانية تستعد للانتشار على الحدود الليبية

ألقى رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم السبت، كلمة أمام أمام قوات درع الصحراء التابعة للدعم السريع بالجيش السوداني قبل انتشارها على الحدود مع ليبيا.

وأكد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، في كلمة له بمنطقة أم درمان العسكرية التزام القوات المسلحة السودانية بتوفير الأمن والطمأنينة لكل السودانيين.

كما أكد على دور قوات الدعم السريع في حفظ الأمن داخل البلاد. وأشار إلى أن قوات الدعم السريع تشكل جزءا مهما من الجيش السوداني.

ونوه رئيس مجلس السيادة إلى أن السودان يهدف إلى إتمام الفترة الانتقالية وإجراء انتخابات حرة.

وألقى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة ونائبه الفريق محمد حمدان دقلو حميدتي كلمة في أم درمان أمام قوات درع الصحراء التابعة للدعم السريع، حيث من المقرر أن تنتشر هذه القوات على الحدود مع ليبيا ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر.