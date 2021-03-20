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المؤتمر الصحفي للغرفة الأمنية المركزية بنغازي

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

الغرفه الأمنية: بدءً من اليوم السبت ستبدأ الخطة الأمنية في بنغازي
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الغرفة الأمنية تُلزم المحال التجارية بتركيب كاميرات للمساعدة في الجهود الأمنية والكشف عن المجرمين
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الغرفة الأمنية: تم فتح مكتب للشكاوى المواطنين من أي انتهاك أو شكاوي
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الغرفة الأمنية: أول خطوات الخطة الأمنية إلزام كل المركبات بتركيب اللواحات المعدنية والسيارات العسكرية قبل المدنية
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الغرفة الأمنية: عمليات القبض لن تكون إلا عن طريق النيابة العسكرية فقط

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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