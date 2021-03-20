المؤتمر الصحفي للغرفة الأمنية المركزية بنغازي

الغرفه الأمنية: بدءً من اليوم السبت ستبدأ الخطة الأمنية في بنغازي
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الغرفة الأمنية تُلزم المحال التجارية بتركيب كاميرات للمساعدة في الجهود الأمنية والكشف عن المجرمين
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الغرفة الأمنية: تم فتح مكتب للشكاوى المواطنين من أي انتهاك أو شكاوي
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الغرفة الأمنية: أول خطوات الخطة الأمنية إلزام كل المركبات بتركيب اللواحات المعدنية والسيارات العسكرية قبل المدنية
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الغرفة الأمنية: عمليات القبض لن تكون إلا عن طريق النيابة العسكرية فقط
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