المؤتمر الصحفي للغرفة الأمنية المركزية بنغازي

الغرفه الأمنية: بدءً من اليوم السبت ستبدأ الخطة الأمنية في بنغازي

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الغرفة الأمنية تُلزم المحال التجارية بتركيب كاميرات للمساعدة في الجهود الأمنية والكشف عن المجرمين

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الغرفة الأمنية: تم فتح مكتب للشكاوى المواطنين من أي انتهاك أو شكاوي

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الغرفة الأمنية: أول خطوات الخطة الأمنية إلزام كل المركبات بتركيب اللواحات المعدنية والسيارات العسكرية قبل المدنية

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الغرفة الأمنية: عمليات القبض لن تكون إلا عن طريق النيابة العسكرية فقط

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