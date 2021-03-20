المنفي يهنئ الرئيس التونسي بمناسبة ذكرى الاستقلال

هنأ رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدكتور محمد المنفي، الرئيس التونسي قيس سعيّد، والحكومة والشعب التونسيين بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لاستقلال تونس.

وقال المنفي، «نستذكر في هذه المناسبة بفخر واعتزاز الملحمة التاريخية التي سطرها الشعب التونسي، بدماء أبنائه من الآباء والأجداد لنيل الاستقلال وتحرير تراب الوطن»، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

كما قدم المنفي الشكر لـ«الشقيقة تونس» على دعمها للمسار الديمقراطي في ليبيا، مؤكدا تعزيز التعاون الثنائي الدائم وتمتين أواصر علاقات الأخوة بين البلدين خدمة لمصلحة الشعبين الشقيقين.

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