سعيد يحذر من المحاصصة في تعيين المناصب العليا

حذر عضو مجلس النواب بطرابلس أبو بكر سعيد من استخدام أسلوب المحاصصة الجهوية والقبلية في تعيين المناصب العليا.

وقال سعيد في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “أخطر شيء على مستقبل ليبيا كدولة موحدة هو أسلوب المحاصصة الجهوية والقبلية في تعيين المناصب العليا” مضيفا “أتمنى أن لا يتكرر الخطأ عند تعيين المناصب السيادية العليا”.

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وأردف سعيد “ عرض ملفات المترشحين لمنصبي النائب العام ورئيس المحكمة العليا، مسؤولية المجلس الأعلى للقضاء دون غيره” مضيفا “ باقي المناصب يمكن تكليف مكتب استشاري دولي يتولى مراجعة ملفات المترشحين لهذه الوظائف من كل أنحاء ليبيا، وفرزها وفقًا لمعايير محددة كالنزاهة والكفاءة والخبرة والتخصص”.

وتابع سعيد “أليس ذلك أفضل من استمرار المحسوبية والمجاملة والعبث والفساد؟”.

ولفت سعيد إلى أن المناصب السيادية تشمل “محافظ مصرف ليبيا المركزي، رئيس هيئة الرقابة الادارية، رئيس ديوان المحاسبة، رئيس هيئة مكافحة الفساد، رئيس المفوضية العليا للانتخابات، النائب العام، رئيس المحكمة العليا .