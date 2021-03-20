مازن يدعو كافة أطياف الشعب للتعاضد والتكافل لمساندة داخلية حكومة الوحدة في آداء مهامها

ليبيا – دعا وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية خالد مازن كافة أطياف الشعب الليبي إلى التعاضد والتكافل لمساندتها في أداء مهامها على أكمل وجه وذلك بتجاوز صفحة الماضي والتسامح، ونبذ خطاب الكراهية وتحييده من كل المنابر الإعلامية.

جاء ذلك في البيان الأول الذي أصدره وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية لسنة 2021 عميد خالد مازن بحسب المكتب الاعلامي التابع للوزارة.

وشدد الوزير في البيان، على منتسبي الوزارة لتحمل مسؤولياتهم القانونية والإخلاقية والعمل بروح الفريق الواحد لأن العبء الأكبر يقع على عاتق الجميع وإرساء دعائم الأمن والإستقرار وصولاً إلى الإستحقاق الإنتخابي في الرابع والعشرين من شهر ديسمير من العام الحالي.

ودعا أبناء الشعب الليبي إلى استغلال الأجواء الإيجابية التي تمر بها البلاد حالياً لتحقيق مستقبل مشرق من خلال تكافل الجميع وتغليب مصلحة الوطن دون إغفال ملف حقوق الإنسان وأوضاع النازحين والمهجرين والعمل على صون حقوق حريات المواطنين وضيوف ليبيا من الأجانب على حد سواء.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية