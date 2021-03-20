قبائل الطوارق: نقف مع حكومة «الدبيبة» لإرساء دعائم السلم والمصالحة في ليبيا 

اتفق مشايخ وقادة قبائل الطوارق في ليبيا، على توحيد المجلسين الاجتماعي والأعلى في جسم واحد يمثلهم على أن يجري وضع الترتيبات العملية والنهائية لهيكلية وإدارة الجسم في مدة أقصاها شهران من تاريخه.

وأكد قادة الطوارق المجتمعون في مدينة أوباري وقوفهم إلى جانب حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في عملها على إرساء دعائم السلم والمصالحة في كافة ربوع ليبيا .

ودعا الطوارق في بيان عقب اجتماعهم في أوباري، الحكومة إلى الوفاء بالتزاماتها بشكل عاجل في رفع معاناة الليبيين جميعا، وخاصة الطوارق في الجنوب والأسر المقيدة في السجلات الموقتة بمصلحة الأحوال المدنية.