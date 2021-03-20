هيئة مكافحة الفساد تطلع على سير عمل شركة الحديد والصلب

اطلع رئيس فرع الوسطى بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، رفقة رئيس قسم متابعة القطاع العام، على سير العمل بالشركة الليبية للحديد والصلب.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية للشركة، حيث التقى الحاضرون برئيس مجلس الادارة بالشركة، وذلك لمناقشة الصعوبات والعراقيل التي تواجه عمل الشركة وكذلك مناقشة بعض النقاط الواردة في التقارير المحالة للفرع.

وبحسب بيان الهيئة فإن هذه الجولة تأتي في إطار متابعة فرع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الوسطى للقطاعات الممولة من الخزانة العامة.

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