المنفي يهنئ تونس بذكرى الاستقلال

قدم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي التهنئة للرئيس التونسي قيس سعيّد والحكومة والشعب التونسي بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لاستقلال تونس.

وقال المنفي بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي نستذكر في هذه المناسبة بفخر واعتزاز الملحمة التاريخية التي سطرها الشعب التونسي بدماء أبنائه من الآباء والأجداد لنيل الاستقلال وتحرير تراب الوطن.

كما قدم المنفي الشكر والتقدير لتونس على دعمها للمسار الديمقراطي في ليبيا، مؤكدا على تعزيز التعاون الثنائي الدائم وتمتين أواصر علاقات الأخوة بين البلدين خدمة لمصلحة الشعبين.