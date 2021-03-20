إصابة 8 أطفال نتيجة سقوط قذيفة بحي زمزم

أعلن مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في بنغازي، إصابة 8 أطفال أمس نتيجة سقوط قذيفة بحي زمزم.

وقال المستشفى في بيان اليوم، إن أطباء المستشفى استقبلوا مساء أمس 8 أطفال مصابين نتيجة سقوط قذيفة بحي زمزم، موضحا أن الإصابات كانت بين المتوسط والحرج، ومنهم من تلقى الإسعافات الأولية وغادر المستشفى.

وبين المصابين كل من عبدالله ناصر سليمان 7 أعوام، وسليمان ناصؤ سليمان 15 عاما، وعبدالوهاب ناصر الشكماك 16 عاما، وسالم ناصر سالم الشكماك 12 عاما، وأحمد فرج ناصر الفيتوري 11 عاما، وداوود حسن داوود 12 عاما، وهيثم داوود المسماري، 15 عاما، وعبدالحكيم عبدالمجيد محمد 11 عاما.

فيما لم يوضح المستشفى سبب سقوط القذيفة ومن وراءها.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا