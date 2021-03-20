ليبيا الان

وزارة الخارجية: «المنقوش» ليست لها أي صفحات بمواقع التواصل الاجتماعي

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد مكتب وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، اليوم السبت، عدم وجود أي صفحات أو حسابات للوزيرة على مواقع التواصل الاجتماعي كافة.

وذكر مكتب وزيرة الخارجية، في بيان له، أن ما نُسب إلى الوزيرة من تصريحات بشأن ما سمِّي «تقديم برنامج عمل من الوزير إلى رئيس الوزراء» نُقل عن صفحة مزوّرة.

وشدد المكتب على عدم وجود صفحات أو حسابات شخصية لوزيرة الخارجية الليبية على مواقع التواصل الاجتماعى.

واختتم بالتأكيد على أن كل ما هو منشور باسم الوزيرة عبارة عن صفحات مزوّرة تنتحل شخصيتها، محذّرا من اتخاذها مصدراً للأخبار أو غير ذلك.

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المنقوش

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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