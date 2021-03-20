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آمر الغرفة الأمنية بنغازي: زمن السيارات المعتمة ولى ومكتب لشكاوى المواطنين من أي انتهاك

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال العميد باسط بوغريس آمر الغرفة الأمنية بنغازي، في أول مؤتمر صحفي له، عقب توليه مهامه خلفاً للفريق عبد الرزاق الناظوري، الذي تمت إقالته قبل أيام، إن: “زمن السيارات المعتمة قد ولى، وسيتم طلاء جميع المركبات التابعة للقوات المسلحة فقط، والقبض سيتم وفق إجراءات قانونية والجهة المخولة بالقبض الشرطة العسكرية فقط”.

أضاف “بوغريس”: “تم فتح مكتب للشكاوى المواطنين من أي انتهاك أو شكاوي، وأول خطوات الخطة الأمنية إلزام كل المركبات بتركيب اللوحات المعدنية والسيارات العسكرية قبل المدنية، والغرفة الأمنية تُلزم المحال التجارية بتركيب كاميرات للمساعدة في الجهود الأمنية والكشف عن المجرمين، وعمليات القبض لن تكون إلا عن طريق النيابة العسكرية فقط”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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