فقدان 60 مهاجراً في حادث غرق قارب قبالة سواحل ليبيا

فقد أكثر من 60 مهاجراً يوم الخميس الماضي، في حادث غرق قارب وقع قبالة سواحل ليبيا، تم إنقاذ 45 فقط ممكن كانوا على متنه، وفقاً لما ذكرته اليوم السبت عدة مصادر تمكنت من التواصل مع الناجين.

وذكر “آلارم فون”، وهو خط اتصال هاتفي دشنه نشطاء لتلقي اتصالات من مهاجرين يواجهون خطراً بوسط البحر المتوسط، أن الناجين الذين تمكنوا من الحديث قدروا عدد المفقودين عقب الغرق بأكثر من 60 مهاجراً، وعلى هذا اعتبروا في عداد الوفيات.

كما نشرت صحيفة (أفينيري) الإيطالية نفس التقديرات عقب تحرياتها حول نحو 100 شخص فقدوا، وتصريح مصادر من مستشفى زوارة (ليبيا) بأنها تقوم بكل ما في وسعها لإنقاذ نحو 30 شخصاً أصيبوا بحروق خطيرة عقب حريق شب على متن القارب.

وقال الناجون أنه كان هناك 130 شخصاً على متن القارب.