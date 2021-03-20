بالأسماء.. إصابة ثمانية أطفال بقذيفة في حي زمزم

أعلن مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث بنغازي أنه استقبل أمس الجمعة ثمانية أطفال مصابين جراء سقوط قذيفة بحي زمزم.

وبين المستشفى عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن مستشفى الجلاء بنغازي استقبل ثمانية أطفال مصابين نتيجة سقوط قذيفة بحي زمزم موضحا أن الإصابات تراوحت بين المتوسط والحرج، ومنهم من تلقى الإسعافات الأولية وغادر المستشفى.

والأطفال هم عبدالله ناصر سليمان 7 أعوام، سليمان ناصؤ سليمان 15 عام، عبدالوهاب ناصر الشكماك 16 عام، سالم ناصر سالم الشكماك 12 عام، أحمد فرج ناصر الفيتوري 11 عام، داوود حسن داوود 12 عام، هيثم داوود المسماري 15 عام، عبدالحكيم عبدالمجيد محمد 11 عام.