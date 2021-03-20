“بوغريس”: أي رماية تحدث في الأعراس يتحمل مسؤوليتها صاحب المناسبة

بوغريس: تعيين متحدث رسمي باسم الغرفة الأمنية بنغازي خلال أيام

قال العميد باسط بوغريس آمر الغرفة الأمنية بنغازي، في أول مؤتمر صحفي له، عقب توليه مهامه خلفاً للفريق عبد الرزاق الناظوري، الذي تمت إقالته قبل أيام، إنه سيتم تعيين متحدث باسم الغرفة يكون معروف ومعتمد للرد على كافة تساؤلات المواطنين والصحفيين.

أضاف “بورغريس”: “تم فتح مكتب للشكاوى المواطنين من أي انتهاك أو شكاوي، وأول خطوات الخطة الأمنية إلزام كل المركبات بتركيب اللوحات المعدنية والسيارات العسكرية قبل المدنية، والغرفة الأمنية تُلزم المحال التجارية بتركيب كاميرات للمساعدة في الجهود الأمنية والكشف عن المجرمين، وعمليات القبض لن تكون إلا عن طريق النيابة العسكرية فقط”.

وحذر آمر الغرفة الأمنية بنغازي، من أن أي رماية تحدث في الأعراس يتحمل مسؤوليتها صاحب المناسبة.