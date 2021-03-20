«تأثير النظام الغذائي في علاج مرضى الفشل الكلوي» محاضرة علمية بمركز طبرق الطبي

أقيمت محاضرة علمية بمركز طبرق الطبي بعنوان «تأثير النظام الغذائي في علاج مرضى الفشل الكلوي».

وحسب المكتب الإعلامي لمركز طبرق الطبي،قدمت المحاضرة العلمية كل من الدكتورة هبة عمران والدكتورة أماني شزيع.

وكانت المحاضرة مبنية على دراسة مكثفة استمرت لأكثر من 6 أشهر، لمعرفة مدى تأثير النمط الغذائي في استجابة مرضى الفشل الكلوي بقسم الكلى بمركز طبرق الطبي للعلاج في حال اتباعهم النظام الغذائي الصحيح.

وأثنى مدير إدارة الصيدلة بالمركز الدكتور ناصر الدارة، على مجهودات الدراسة والنتيجة التي توصل إليها الصيادلة السريريون، من خلال تلك الدراسة والتي تساهم في معرفة النظام الغذائي الأمثل للمرضى وتقديم النصح والمشورة لهم بالخصوص.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا