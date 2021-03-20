شركة الكهرباء: سرقة 600 متر أسلاك بقصر بن غشير

أعلنت الشركة العامة للكهرباء سرقة 600 متر أسلاك كهرباء بدائرة توزيع قصر بن غشير جنوب العاصمة طرابلس.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء قيام مجموعة خارجة عن القانون اليوم السبت بسرقة أسلاك مسافة 600 متر على خط 11ك ف ( المشيرقي من 30 المنارة ) التابع لدائرة توزيع قصر بن غشير الذي يغذي محطة فرعية همان .

وأشارت الشركة إلى أنها تعاني من الاعتداءات المتكررة وشبه اليومية على مكوناتها وهذا يؤثر على نمط حياة السكان وترفع من قيمة التكاليف المادية التي تتكبدها الشركة العامة للكهرباء وكذلك جهود العاملين بالشركة لترميم الأضرار بدلا من تسخيرها لأعمال الصيانة والتطوير.