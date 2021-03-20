المنفي يهنئ تونس بمناسبة الذكرى 65 لاستقلالها

قدّم رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي، التهنئة للرئيس التونسي قيس سعيّد، والحكومة والشعب التونسي بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لاستقلال تونس.

وأوضح المنفي، بحسب ما جاء في بيان المكتب الإعلامي لرئيس المجلس، “نستذكر في هذه المناسبة بفخر واعتزاز الملحمة التاريخية التي سطرها الشعب التونسي بدماء أبنائه من الآباء والأجداد لنيل الاستقلال وتحرير تراب الوطن”.

وجدّد رئيس المجلس الرئاسي، شكره لتونس على دعمها للمسار الديمقراطي في ليبيا، مؤكدا على تعزيز التعاون الثنائي الدائم وتمتين أواصر علاقات الأخوة بين بلدينا خدمة لمصلحة الشعبين الشقيقين.

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