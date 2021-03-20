تنسيقة العمل الوطني تقدم اقتراحا للبعثة الأممية  لتشكيل فريق لإعداد وثيقة دستورية موحدة

تقدمت تنسيقة العمل الوطني الليبي إلى المبعوث الأممي يان كوبيش بآلية للتوافق على القاعدة الدستورية الممهدة لعقد الانتخابات في موعدها.

وقدمت التنسيقية اقتراحا إلى البعثة الأممية، تشكيل فريق قانوني وطني متخصص ومستقل من المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية والخبرة الدقيقة في المجال الوطني والدولي بالتشاور الوثيق مع اللجنة القانونية في مجلس النواب ويعمل تحت رعاية الأمم المتحدة.

وأوضح المقترح أن الفريق مهمته إعداد وثيقة دستورية موحدة للمرحلة الحالية ويأخذ فيها بعين الاعتبار الإعلان الدستوري وتعديلاته والاتفاق السياسي الليبي ومخرجات برلين ومخرجات ملتقى الحوار الوطني.

وتابعت التنسيقية أن الوثيقة المزمعة تحدد كافة الهيئات المنبثقة عن هذه الوثائق بدقة بما يمكنها من العمل ضمن منظومة موحدة ومتناغمة.

وورد في المقترح أنه يجري اعتماد الوثيقة الدستورية الموحدة المذكورة من مجلس النواب باعتبارها الوثيقة الدستورية للمرحلة الحالية.

وأشارت التنسيقية أيضا إلى تولى فريق وضع مقترح بمشاريع قوانين الانتخابات اللازمة البرلمانية والرئاسية المقبلة وتقديم المشورة القانونية لما يستجد من اختناقات قانونية في المسار السياسي وغيره من المسارات أثناء مدة عملها.