وزيرة الثقافة تتسلم مهامها بعد مراسم التسليم والاستلام

شهِدت قاعة بلد الطيوب بديوان وزارة الثقافة والتنمية المعرفية بطرابلس، مراسيم تسليم المهام بين حسن أونيس ومبروكة توغي عثمان، التي أدت اليمين القانوني يوم الاثنين الماضي بمقر مجلس النواب بمدينة طبرق، وزيرة للثقافة والتنمية المعرفية ضمن حكومة الوحدة الوطنية.

وجرى التسليم والاستلام، وسط أجواء التداول السلمي للسلطة الذي تشهده ليبيا حاليا.

وقدّم حسن أونيس، التهنئة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة على منحه ثقة نواب الشعب.

وأعرب أونيس، عن أمنياته بالتوفيق والنجاح لحكومة الوحدة الوطنية، في إكمال المسيرة نحو خدمة وتطوير قطاع الثقافة، إضافة إلى شكره لجميع الموظفين بديوان الهيئة على كل المجهودات المبذولة من اجل الرفع من الشأن الثقافي.

وأعربت الوزيرة مبروكة توغي عثمان، عن شكرها لحسن أونيس للجهود المبذولة للنهوض بالشأن الثقافي وأكدت أن المهمة تتطلب تضافر جهود الجميع.

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