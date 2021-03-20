مدير أمن بنغازي: موضوع «الجثث» نقل إلى النيابة العسكرية

دعا العقيد ونيس الشكري مدير أمن بنغازي، جميع الليبيين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة التي يتم بثها من حين إلى آخر.

وأوضح «الشكري»، في مؤتمر صحفي مشترك اليوم السبت مع رئيس الغرفة الأمنية العميد باسط بوغريس، أن ملف واقعة الجثث التي تم اكتشافها في المنطقة الشرقية نقل إلى النيابة العسكرية.

وأكد بقوله «نحن نعمل في مثل هذه المواضيع تحت السرية التامة لمعرفة الأعداد والجاني وسنعلن عنه في بيان خاص».

ومن جانب آخر، قال العميد باسط بوغريس آمر الغرفة الأمنية بنغازي، في أول مؤتمر صحفي له، عقب توليه مهامه خلفاً للفريق عبد الرزاق الناظوري، الذي تمت إقالته قبل أيام، إنه سيتم تعيين متحدث باسم الغرفة يكون معروف ومعتمد للرد على كافة تساؤلات المواطنين والصحفيين.

وأضاف “بورغريس”: “تم فتح مكتب للشكاوى المواطنين من أي انتهاك أو شكاوي، وأول خطوات الخطة الأمنية إلزام كل المركبات بتركيب اللوحات المعدنية والسيارات العسكرية قبل المدنية، والغرفة الأمنية تُلزم المحال التجارية بتركيب كاميرات للمساعدة في الجهود الأمنية والكشف عن المجرمين، وعمليات القبض لن تكون إلا عن طريق النيابة العسكرية فقط”.

وحذر رئيس الغرفة الأمنية بنغازي، من أن أي رماية تحدث في الأعراس يتحمل مسؤوليتها صاحب المناسبة.