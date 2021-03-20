مدير أمن بنغازي: موضوع «الجثث» نقل إلى النيابة العسكرية

دعا العقيد ونيس الشكري مدير أمن بنغازي، جميع الليبيين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة التي يتم بثها من حين إلى آخر.
وأوضح «الشكري»، في مؤتمر صحفي مشترك اليوم السبت مع رئيس الغرفة الأمنية العميد باسط بوغريس، أن ملف واقعة الجثث التي تم اكتشافها في المنطقة الشرقية نقل إلى النيابة العسكرية.
وأكد بقوله «نحن نعمل في مثل هذه المواضيع تحت السرية التامة لمعرفة الأعداد والجاني وسنعلن عنه في بيان خاص».
ومن جانب آخر، قال العميد باسط بوغريس آمر الغرفة الأمنية بنغازي، في أول مؤتمر صحفي له، عقب توليه مهامه خلفاً للفريق عبد الرزاق الناظوري، الذي تمت إقالته قبل أيام، إنه سيتم تعيين متحدث باسم الغرفة يكون معروف ومعتمد للرد على كافة تساؤلات المواطنين والصحفيين.
وأضاف “بورغريس”: “تم فتح مكتب للشكاوى المواطنين من أي انتهاك أو شكاوي، وأول خطوات الخطة الأمنية إلزام كل المركبات بتركيب اللوحات المعدنية والسيارات العسكرية قبل المدنية، والغرفة الأمنية تُلزم المحال التجارية بتركيب كاميرات للمساعدة في الجهود الأمنية والكشف عن المجرمين، وعمليات القبض لن تكون إلا عن طريق النيابة العسكرية فقط”.
وحذر رئيس الغرفة الأمنية بنغازي، من أن أي رماية تحدث في الأعراس يتحمل مسؤوليتها صاحب المناسبة.
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