اتفاق لإقامة مؤتمر اقتصادي «ليبي – مصري» بعد شهر رمضان

التقى صباح اليوم السبت هاني سفراكس رئيس مجلس إدارة الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة الجانب الليبي، محمد الحويج وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية، وكان الحديث للتنسيق في حركة التجارة بين ليبيا ومصر وتطرق اللقاء لتحديد موعد لإقامة مؤتمر اقتصادي في ليبيا تحت رعاية وزارة الاقتصاد الليبية بعد شهر رمضان المبارك.

تم في اللقاء الحصول على موافقة من وزارة الاقتصاد لفتح مكتب تنسيقي للغرفة المشتركة في مدينة امساعد الحدودية وذلك للمساهمة في تسهيل وتخفيف الحركة التجارية في الحدود المشتركة بين البلدين.

كما تم الحصول على موافقة مبدئية لتنفيذ معرض للصناعات المصرية في مدينتي طرابلس وبنغازي قبل نهاية العام الجاري.

وأكد الحويج بأنه سيرسل مخاطبة رسمية من وزارة الاقتصاد الليبية للجهات المصرية باعتماد الغرف التجارية المشتركة التي لها الحق في استخراج شهادات منشأ واعتمادها للعمل بشكل منظم بعد توحيد البلاد تحت حكومة واحدة.