انتشال جثث ستة مهاجرين اشتعل قاربهم شمال مليته

أعلنت وزارة الداخلية انتشال جثث ستة مهاجرين غير شرعيين وجدوا بعرض البحر شمال منطقة مليتة بعد اشتعال النيران بالقارب الذي كانوا يستقلونه.

وأكدت وزارة الداخلية عبر مكتبها الإعلامي أن الزورق البحري “301” التابع للإدارة العامة لأمن السواحل، تمكن من إنتشال عدد “6” جثث لمهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة من بينهم امرأة، وجدو بعرض البحر شمال منطقة مليتة، بعد أن أشتعلت النيران بالقارب الذي كانوا يستقلونه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم الجثث للجهات ذات الإختصاص.