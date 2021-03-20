عمران: تولي المرأة حقائب سيادية تعد بداية لنزع الثقافة السلبية التي تشكك في قدراتها

ليبيا – قالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران إن تمثيل المرأة في حكومة الدبيبة خاصة بشأن توليها حقائب سيادية، خطوة تؤكد على حق المواطنة وتكافؤ الفرص وإتاحة المجال للمرأة لتولي الوظائف السيادية والقيادية.

عمران أضافت وفقاً لوكالة “سبوتنيك” الروسية “تكليف المرأة بحقائب سيادية هامة كالخارجية والعدل هي بمثابة إتاحة الفرصة للمرأة لإثبات جدارتها وقدراتها على إدارة وتسيير هكذا وزارات”.

ووصفت هذه الخطوه بأنها بداية لنزع الثقافة السلبية التي تشكك في قدراتها وكفاءتها.

وأشارت ى إلى أن المرأة الليبية سبق، وأن تولت بعض الوظائف بشكل محدود، وأن ما جرى في تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية، هو الخروج من قولبة المرأة في وزارات بعينها، مثل الثقافة والسياحة وشؤون المرأة، ودخولها معترك أكبر وأهم.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية