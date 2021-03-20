الدولار يحافظ على استقراره دون حاجز 5 دنانير

استهل سعر صرف الدولار تعاملات الأسبوع على استقرار دون 5 دنانير في السوق الموازية.

وسجل سعر العملة الأميركية ارتفاعا هامشيا بفارق قرش واحد، مسجلا 4.99 دينار مقابل 4.98 الخميس، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وبقي سعر اليورو والجنيه الإسترليني عند عتبة 5.83 دينار و6.85 دينار على الترتيب، يرجع محللون هبوط الدولار منذ منتصف الأسبوع الماضي إلى أجواء الاستقرار السياسي التي شهدتها البلاد عقب بدء حكومة الوحدة الوطنية آداء مهامها عقب آداء اليمين أمام مجلس النواب.

وانتهى تجميد الإيرادات النفطية المحتجزة منذ رفع حالة القوة القاهرة في 26 أكتوبر الماضي والذي وصل حتى 10 مارس الجاري إلى 7 مليارات و767.4 مليون دولار، وفق بيان مؤسسة النفط.

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