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الغرفة الأمنية ببنغازي: سنُلزم المركبات العسكرية قبل المدنية بتركيب اللوحات المعدنية

تم النشر منذُ 7 دقائق
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

قال آمر الغرفة الأمنية ببنغازي، العميد باسط بوغريس، ‏أن الخطة الأمنية بالمدينة ستبدأ، اليوم السبت، مشيرا إلى أن أولى خطواتها سيكون إلزام المركبات العسكرية قبل المدنية بتركيب اللوحات المعدنية.

وأوضح بوغريس خلال مؤتمر صحفي عقد ببنغازي، أن كافة المركبات التابعة للقوات المسلحة سيتم طلائها، مؤكدا أن القبض سيكون وفق إجراءات قانونية والجهة المخولة بالقبض هي الشرطة العسكرية فقط.

وأشار بوغريس، أنه سيتم إلزام المحال التجارية بتركيب كاميرات للمساعدة في الجهود الأمنية والكشف عن المجرمين.

وأكد بوغريس بأنه تم فتح مكتب خاص بشكاوى المواطنين في حالة حدوث أي انتهاكات بهدف الإبلاغ عن الحوادث المختلفة وتقديم الشكاوى.

وقال آمر الغرفة الأمنية ببنغازي، “من اليوم لن تكون هناك سيارات معتمة بدأً من أعلى سلطة إلى أدنى سلطة”.

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الغرفة الأمنية ببنغازي انطلاق الخطة الأمنية ببنغازي

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  • حتى في بلاغات من بعض المناطق
    طاهرة اقتناء الكلاب الشوارع وكلاب الزينة ونقلها بالسيارات – وداخل البيوت والشوارع والمدن –
    في بعض الممرضات الليبيات أكدوا ان هذه الكلاب تنقل الأمراض المعدية والاوبءة – بشكل واسع جدا بواسطة لعابها وبرازها وتبولها في الأماكن العامة وفي البيوت والسيارات –
    فقط من المهم التركيز على هده المعلومات المهمة – من الناحية الامنية .

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