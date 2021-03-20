انفجار منظومة الأكسجين بالمستشفى الخاص بعزل مصابي كورونا في إجدابيا

أخبار ليبيا 24

قال مدير المستشفى الميداني العسكري إجدابيا، الخاص بمكافحة وباء كورونا، الدكتور عبدالعالي خليفة الزقزاق، أن انفجار منظومة الأكسجين صباح اليوم كاد أن يودي بكارثة.

وأوضح الزقزاق لـ أخبار ليبيا 24، اليوم السبت، أن سبعة حالات كانت على أجهزة التنفس الصناعي عند حدوث انفجار في منظومة الأكسجين بالمستشفى، ولكن جرى تزويدهم بالأكسجين فوراً من الخط الثاني، وتم تفادي وقوع الكارثة.

وأضاف الزقزاق، أنه جرى نقل الحالات السبعة إلى مستشفى محمد المقريف بالمدينة، ولم تحدث أي خسائر في الأرواح، مشيراً إلى أن الوضع الوبائي في إجدابيا سيئ جداً وتتواجد الحالات بالمستشفيات وكذلك المنازل أيضاً ممن يتلقون العلاج بالعزل المنزلي ولا يحتاجون لأجهزة تنفس صناعي، وتتابع معهم فرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة استكمال علاجهم.