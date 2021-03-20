وزير الصحة: الجنوب على رأس أولوياتنا

أكد وزير الصحة علي الزناتي خلال لقائه مع مدير مكتب منظمة الصحة العالمية بالجنوب ومنسق الملف الصحي للمنظمات العاملة بالجنوب الليبي راضية جداوي على ضرورة التعاون بين وزارة الصحة والمنظمة مبينا أن القطاع الصحي في الجنوب الليبي على رأس اولوياته، وسيقوم بزيارة عاجلة للجنوب الليبي، للاطلاع عن قرب على الوضع الحالي في ملف القطاع الصحي وملف جائحة كورونا

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الصحة أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بديوان الوزارة بالعاصمة طرابلس الاطلاع على الوضع الصحي بالجنوب الليبي، والمشاكل والتحديات التي تواجه القطاع الصحي وأهم الاحتياجات التي تعاني منها قطاعات الصحة بالجنوب كما تم التتطرق إلى ملف جائحة كورونا وجرى خلال الاجتماع وضع الأسس والضوابط للعمل والتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وبينت الجداوي أنهم على تواصل دائم بوزارة الصحة وأن منظمة الصحة العالمية شريك أساسي ودائم للقطاع الصحي.