كوبيش يدعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالوفاء بالتزامات مؤتمر برلين

أخبار ليبيا24

حث المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على الوفاء بالتزاماتها التي تعهدت بها خلال مؤتمر برلين.

أتى ذلك الجمعة في ختام زيارة رسمية لمدة يومين إلى برلين في إطار جولته الدولية الهادفة الى تعزيز دعم المجتمع الدولي لليبيا، بما في ذلك دعم السلطة التنفيذية الجديدة المؤقتة.

وشدد كوبيش على الدول بالالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، وانسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية، واحترام حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.

وشكر كوبيش جميع الشركاء الدوليين والجهات الفاعلة الإقليمية، بما في ذلك الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية على اصطفافهم بشكل جيد في دعم التقدم الإيجابي الذي يحدث في ليبيا.