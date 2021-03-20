صحيفة إيل مانيفستو الإيطالية: قبل 10 سنوات دمرت القوات الأمريكية والناتو ليبيا

ترجمة: ياسر محمد – بوابة إفريقيا الإخبارية |

20 March, 2021

نشرت صحيفة إيل مانيفستو الإيطالية مقال للصحفي مانليو دينوتشي حول الدمار الذي تسببت فيه الولايات المتحدة الأمريكية وحلف الشمال الأطلنطي لليبيا، ويأتي هذا بمناسبة مرور عشرة سنوات على بداية قصف الناتو للبلاد.

وقال دينوتشي قبل عشر سنوات في 19 مارس 2011 ،بدأت القوات الأمريكية والناتو القصف الجوي والبحري لليبيا. كانت الحرب موجهة من قبل الولايات المتحدة أولاً من خلال قيادتها العسكرية في أفريقيا ثم من خلال الناتو تحت قيادة الولايات المتحدة. في غضون سبعة أشهر نفذت القوات الجوية الأمريكية والناتو 30 ألف طلعة جوية 10 آلاف منها كانت قصفًا وأطلقت أكثر من 40 ألف قنبلة وصاروخ.

شاركت إيطاليا بإجماع متعدد الأحزاب في البرلمان -الحزب الديمقراطي في المقدمة- في الحرب باستخدام سبع قواعد جوية -تراباني وجيويا ديل كولي وسيجونيلا وديسيمومانو وأفيانو وأميندولا وبانتيليريا- مع مقاتلات تورنادو وقاذفات القنابل ومقاتلات يوروفايتر وغيرها بالإضافة إلى حاملة الطائرات جوزيبي غاريبالدي والسفن الحربية الأخرى.

وقبل بدء الهجوم الجوي-البحري قام عملاء الولايات المتحدة والناتو والدول المشاركة بتمويل وتسليح الجماعات العرقية والجماعات الإسلامية الرجعية المعادية للحكومة الليبية، ونشرت قطر قوات خاصة للتحريض على الاشتباكات المسلحة داخل البلاد.

بهذه الطريقة تم هدم الدولة الأفريقية. وحافظت ليبيا كما وثق البنك الدولي في عام 2010 على “مستويات عالية من النمو الاقتصادي” حيث زاد إجمالي الناتج المحلي بنسبة 7.5 في المائة سنويًا، وسجلت “مؤشرات تنمية بشرية عالية” بما في ذلك الوصول الشامل إلى التعليم الابتدائي والثانوي و أكثر من 40 في المائة من الشباب يحصلون على التعليم الجامعي. وعلى الرغم من التفاوتات كان متوسط مستوى المعيشة في ليبيا أعلى منه في البلدان الأفريقية الأخرى. ووجد حوالي مليوني مهاجر معظمهم من الأفارقة عملاً هناك.

وكانت الدولة الليبية -التي تمتلك أكبر احتياطيات نفطية في إفريقيا بالإضافة إلى الغاز الطبيعي- لديها هوامش ربح محدودة للشركات الأجنبية. وبفضل صادرات الطاقة أظهر الميزان التجاري الليبي هامشًا إيجابيًا قدره 27 مليار دولار سنويًا. بهذه الموارد استثمرت الدولة الليبية حوالي 150 مليار دولار في الخارج.

وكانت الاستثمارات الليبية في إفريقيا حاسمة في خطة الاتحاد الأفريقي لإنشاء ثلاث هيئات مالية: صندوق النقد الأفريقي ومقره ياوندي بالكاميرون؛ البنك المركزي الأفريقي ومقره أبوجا بنيجيريا ؛ وبنك الاستثمار الأفريقي ومقره طرابلس بليبيا. كانت هذه الهيئات ستعمل على إنشاء سوق مشتركة وعملة أفريقية واحدة.

ليس من قبيل المصادفة أن حرب الناتو لتدمير الدولة الليبية بدأت بعد أقل من شهرين من قمة الاتحاد الأفريقي في 31 يناير 2011. أعطت هذه القمة الضوء الأخضر لإنشاء صندوق النقد الأفريقي بحلول نهاية عام 2011. .

تم إثبات ذلك من خلال رسائل البريد الإلكتروني لوزيرة خارجية إدارة أوباما ، هيلاري كلينتون ، والتي سلطت الضوء عليها ويكيليكس لاحقًا. أرادت الولايات المتحدة وفرنسا القضاء على الزعيم الليبي معمر القذافي قبل أن يتمكن من استخدام احتياطي الذهب الليبي لإنشاء عملة أفريقية كبديل للدولار والفرنك -العملة التي فرضتها فرنسا على 14 من مستعمراتها السابقة–

الدليل: قبل أن يبدأ المفجرون العمل في عام 2011 بدأت البنوك العمل وصادرت 150 مليار دولار استثمرتها الحكومة الليبية في الخارج واختفى معظمها. كان بنك جولدمان ساكس -أقوى بنك استثماري أمريكي- والذي كان ماريو دراجي نائبًا لرئيسه بارزًا في عملية السطو الكبرى.

اليوم في ليبيا تخزن مجموعات القوى والشركات متعددة الجنسيات عائدات صادرات الطاقة في وضع فوضوي مع اشتباكات مسلحة منتظمة. وانخفض مستوى معيشة غالبية السكان.

وحتى المهاجرون الأفارقة الذين تتهمهم الهيئات المسلحة التي تدير ليبيا بأنهم “مرتزقة القذافي” تم سجنهم في أقفاص مثل حدائق الحيوانات وتعرضوا للتعذيب والقتل. ليبيا لا تزال في أيدي المتاجرين بالبشر. لقد أصبحت طريق العبور الرئيسي لتدفق الهجرة الفوضوي نحو أوروبا الذي تسبب في عدد من الضحايا أكثر بكثير من حرب عام 2011.

وفي بلدة تاورغاء بالقرب من مدينة مصراتة نفذت الميليشيات الرجعية المدعومة من الناتو -أولئك الذين قتلوا القذافي في أكتوبر 2011- تطهيرًا عرقيًا حقيقيًا ، مما أجبر ما يقرب من 50 ألف مواطن ليبي على الفرار ورفضوا السماح لهم بالعودة.

ويتحمل البرلمان الإيطالي أيضًا مسؤولية ذلك. في 18 مارس 2011 ألزمت الحكومة بـ “اتخاذ أي مبادرة” -أي دخول إيطاليا في الحرب ضد ليبيا- لضمان حماية شعوب المنطقة”.