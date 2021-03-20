عثامنة يرجح فشل الدبيبة في إدارة المرحلة الراهنة لليبيا

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رجّح الباحث السياسي في الشأن الليبي، الدكتور عبدالله عثامنة، اليوم السبت، فشل رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، في إدارة المرحلة الراهنة في البلاد.

ودعا عثامنة، إلى التمسك بالقوات المسلحة وقيادتها الحالية إلى حين الوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وعلى، منصتي التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك، قال عثامنة: “بدءًا من تصرفات الدبيبة قبل جنيف وكولصة جنيف وطريقة عرضه وكلامه وملازمة الأناضول له وتهكم رفاقه وهو معهم حول خسارة باشاغا وزيارته لطبرق دون بنغازي واختياراته الوزارية بعضها ضعيفة جدا وعدم ذكره القيادة العامة وجيشنا في محاربة الإرهاب في ليبيا وتصريحاته حول اتفاقيات تركيا وتصريحه الأخير حول كذبة الجثث وتمسكه بالبقاء في طرابلس والاحتماء بالمليشيات.. أستطيع أن أرجح فشله في إدارة المرحلة”.

وأضاف عثامنة: “على كل الشرفاء في ليبيا وخاصة أهلنا في الجنوب والشرق التمسك بالقوات المسلحة وقيادتها الحالية إلى أن نصل إلى بر الأمان وانتخاب رئيس للبلاد وبرلمان جديد بدلًا من برلمان العازة”.