بالصور .. وزيرة الثقافة تتسلم مهام عملها

تسلمت وزيرة للثقافة في حكومة الوحدة الوطنية مبروكة توغي عثمان مهام عملها خلال مراسم تسليم وتسلم مع الرئيس السابق للهيئة العامة للثقافة حسن أونيس، وذلك بديوان وزارة الثقافة والتنمية المعرفية بطرابلس.

وحسب الصفحة الرسمية للهيئة، بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فقد «جرى التسليم والاستلام وسط أجواء من المودة والاحترام والتقدير في إطار التداول السلمي للسلطة الذي تشهده البلاد حاليا لبناء دولة الديمقراطية الواحدة».

ويوم الإثنين الماضي، أدت مبروكة عثمان اليمين القانوني يوم الاثنين الماضي بمقر مجلس النواب بمدينة طبرق، وزيرا للثقافة والتنمية المعرفية ضمن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد دبيبة.

وهنأ أونيس، في كلمة خلال الاحتفال، رئيس الحكومة على منحه ثقة نواب الشعب، وتمنى «التوفيق والنجاح للوزيرة في إكمال المسيرة نحو خدمة وتطوير قطاع الثقافة»، فيما قدمت وزيرة الثقافة الشكر لأونيس «للجهود المبذولة للنهوض بالشأن الثقافي»، مؤكدة أن المهمة تتطلب تضافر جهود الجهود.

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