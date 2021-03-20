الميهوب: تركيا لن تغير سياستها في ليبيا الا بإقصاء المؤسسة العسكرية من المشهد

ليبيا – قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طلاب الميهوب إن تواجد السفير التركي وخالد المشري أثناء جلسة مجلس النواب في طبرق لم يكن عفوياً بل كان بإذن من رئاسة البرلمان لحضور أداء القسم.

الميهوب أعرب خلال مداخلة عبر برنامج “غرفة الأخبار” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” وتابعته صحيفة المرصد عن تفاجئه بوجود السفير التركي والمشري لما لهم من صفات وأسماء بالتاريخ الطويل من دعم الارهاب في البلاد والتحريض على الذبح وقتل أبناء ليبيا تحديداً أبناء القوات المسلحة العربية الليبية لإفشالها.

وأضاف: “كان الاجدر مخاطبة من دعاهم لأن تواجدهم غير مرغوب فيه لعدة اسباب منها أن المشري يتزعم تنظيم الاخوان وهو تنظيم تم تجريمه وتصنيفه كمنظمة ارهابية من قبل مجلس النواب في جلسة رسمية وكذلك تم قطع العلاقات مع تركيا، من غير المعقول أن يتم حضورهم لطبرق ويكون العنوان المصالحة الوطنية لأن المصالحة لا تكون مع هؤلاء”.

وأشار إلى أنه من الممكن أن تكون متطلبات المرحلة السياسية تطلب حضورهم لكن تصرفات النائب الأول فوزي النويري كانت واضحة للعيان ومبالغ فيها، مرجعاً تصرفات النويري إلى أنه موعود بمنصب سيادي بحسب قوله.

كما تابع: “شخصياً خرجت من القاعة ليس بناءً على تصرفه بل لأنه لا يشرفني التواجد في القاعة مع السفير التركي والمشري، السياسة التركية لن تتغير على الملف الليبي الا بإقصاء المؤسسة العسكرية من المشهد السياسي”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية