ليبيا الان

عثمان تتسلم مهامها رسميا على ر أس وزارة الثقافة

تم النشر منذُ 20 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

سلم وزير الثقافة المتخلي في حكومة الوفاق حسن أونيس اليوم السبت، مقاليد وزارة الثقافة والتنمية المعرفية للوزيرة الجديدة مبروكة توغي عثمان التي أدت اليمين القانوني يوم الاثنين الماضي بمقر مجلس النواب بمدينة طبرق.

وتمت عملية التسليم بقاعة بلد الطيوب بديوان وزارة الثقافة والتنمية المعرفية بطرابلس، بحضور عدد من موظفي الوزارة، “وسط أجواء من المودة والاحترام والتقدير في إطار التداول السلمي للسلطة  الذي تشهده البلاد حاليا لبناء دولة الديمقراطية الواحدة”، بحسب ما نشرت الوزارة بصفحتها على فيسبوك.

وكانت حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد الدبيبة قد نالت الثقة من البرلمان في قاعة واغادوغو  سرت في مرحلة أولى قبل أن تؤدي القسم الدستوري أيضا أمام النواب في المقر الرئيسي ببنغازي.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • الف مبروك – وانشاء الله تكون بادرة طيبة وتختار ادارة عملية ذات خبرة ووطنية ودين وخلق وعلى اطلاع بالمناهج العلمية والثقافية ومعرفة المفيد من السيء –
    وتوظيف الثقافة المعرفية والدينية فيما يتناسب مع محتوى الإطار الاجتماعي ويحسن طريقة تفكيره اتجاه الأمور المعرفية والدينية ويعطي ثماره بمجتمع واعي ومدرك ومثقف وذو خلق وتربية ومعرفة –
    بالتوفيق وحسن العمل . سواء فالإعلام المحلي او الجراءد او المجلات الليبية

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