أردوغان يدعو المنفي لزيارة تركيا

قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت دعوة رسمية لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي لزيارة تركيا في أقرب وقت ممكن.

وبين المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن أردوغان هنأ خلال اتصال هاتفي المنفي لمباشرة أعماله رسميا ونيل حكومة الوحدة الوطنية الثقة من مجلس النواب، مؤكدًا على عمق العلاقات الثنائية بين تركيا وليبيا.

من جانبه أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان إن تركيا بدأت فعليا في تنفيذ قرار سحب المرتزقة الأجانب من ليبيا، بعد أشهر من التلكؤ وربح الوقت ومراقبة التطورات السياسية.

وقال المرصد السوري بحسب ما نقلت عنه مواقع عربية، إن أوامر تركية صدرت للمرتزقة السوريين في ليبيا للعودة إلى سوريا، في تطور جديد على الساحة الليبية، وبعد دعوات متكررة لأنقرة بسحب مرتزقتها.