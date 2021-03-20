المنفي يهنئ رئيس تونس بذكرى استقلال بلاده

قدم رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، التهنئة للرئيس التونسي قيس سعيّد، والحكومة والشعب التونسي بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لاستقلال تونس.

وقال رئيس المجلس الرئاسي الليبي، بحسب بيان للمكتب الإعلامي:” نستذكر في هذه المناسبة بفخر واعتزاز الملحمة التاريخية التي سطرها الشعب التونسي بدماء أبنائه من الآباء والأجداد لنيل الاستقلال وتحرير تراب الوطن”.

كما قدم الرئيس الشكر والتقدير لتونس على دعمها للمسار الديمقراطي في ليبيا، مؤكدا على تعزيز التعاون الثنائي الدائم وتمتين أواصر علاقات الأخوة بين بلدينا خدمة لمصلحة الشعبين الشقيقين.