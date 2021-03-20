نجلاء المنقوش تبحث الملف الليبي مع نظيرها المالطي

أجرى وزير الخارجية المالطي إيفاريست بارتولو، اتصالاً هاتفيًا مع نظيرته الليبية، نجلاء المنقوش.

وتطرق الاتصال الهاتفي، إلى مناقشة سبل العمل؛ لصالح تعزيز السلام في ليبيا، حتى يتمكّن الشعب الليبي من الشروع في التعافي من المعاناة التي تحملها خلال سنوات الحرب الطويلة.

وجدّد “بارتولو”، تأكيد مالطا، على مواصلتها العمل من أجل ليبيا موحدة، وأنها ستعمل داخل الاتحاد الأوروبي؛ لتزويد ليبيا بالمساعدة اللازمة لتطويرها وتدريبها؛ من أجل خلق فرص العمل والثروة ولليبيا لبناء مؤسسات حكومية مرنة، إلى جانب خدمات الصحة العامة والتعليم.

واتفق الوزيران على الاجتماع في طرابلس، في المستقبل القريب؛ لوضع خطة، والعمل معًا لصالح مالطا وليبيا والدول المجاورة في البحر المتوسط وأوروبا وأفريقيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية