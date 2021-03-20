شركة البريقة: تفعيل التأمين الصحي للعاملين دون الاستقطاع من مرتبهم

وجه رئيـس لجنــة إدارة شركة البريقــة لتسويــق النفــط أبراهيم أبوبريدعة بتفعيل التأمين الصحي لكل العاملين بالشركة وذويهم ودون استقطاع نسبة (2.5%) من مرتباتهم مقابل هذه الخدمة.

وبين المكتب الإعلامي لشركة البريقة لتسويق النفط أنه حرصا من لجنــة الإدارة بشــركة البريقــة لتسويــق النفــط، على دعم حقوق موظفيها، والاهتمام بشؤنهم مقابل ما يبذلونه من جهود مضنية في سبيل إنجاز الأعمال المناطــة بهــم، أصدر أبوبريدعة تعليماتـــه بشـــــأن تفعيل التأمين الصحي لكل العاملين بالشركة وبذويهم ودون استقطاع نسبة (2.5%) من مرتباتهم مقابل هذه الخدمة والتي تستهدف كافة العاملين بالشــركة وبجميع المواقع، معتبرا ذلك حقا من حقوقهـــم الوظيفية التي يكفلها لهم القانون.

وأكد أبوبريدعة أن لجنة إدارة شركة البريقة تعمل من أجل تهيئة الظروف المناسبة لكل من يعمل تحت مظلة الشـــركة لافتا لاستمرار تقديم الأفضل.