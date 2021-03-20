الشحومي: زيادة الإنفاق في الموازنة الجديدة ترفع مستوى التضخم

القاهرة ـ بوابة الوسط

قال الخبير الاقتصادي سليمان الشحومي، إن الحجم المنتظر للموازنة الجديدة للعام 2021 بإنفاقها العالي المتوقع، سيؤدي إلى رفع مستوى التضخم، ما يعني ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وفقد الدينار قدرته الشرائية، والتهام أي زيادة في المرتبات.

وتوقع”الشحومي” على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ألا تتمكن الحكومة من التوسع في الانفاق الاستثماري الجديد، بسبب صعوبات عديدة إدارية وفنية وأمنية وتعاقدية.

وتساءل الخبير: أيهما أفضل الآن، تحسين المقدرة الشرائية للدينار بتعديل سعر الصرف وضبط الميزانية الحكومية، والتركيز على قطاعي الكهرباء والنفط لتحسين قدرته الإنتاجية، أم إقرار ميزانية موسعة بحوالي 90 أو 100 مليار دينار واستمرار ارتفاع سعر الصرف مصحوبا بزيادة أسعار السلع والخدمات.

أشار “الشحومي” إلى أن إقرار حكومة الوحدة الوطنية موازنة عالية الإنفاق، يعني أن احتمالية تخفيض سعر الصرف إلى المستوى المأمول في حدود 3.5 دينار للدولار أوأقل، ستكون ضعيفة أومنعدمة.



واعتبر الخبير الاقتصادي أن إقرار الموازنة اعتمادا علي سعر الصرف الحالي 4.5 دينار، مع التوسع بالانفاق، سيجعل المصرف المركزي في حالة دفاع أمام طلبات الحصول على الدولار مع استمرار القيود الكمية على بيع العملة. وتوسع السوق الموازي.

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