وزيرة الثقافة بحكومة الوحدة تستلم مهام عملها

أخبار ليبيا24

استلمت وزير الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة، مبروكة توغي عثمان، مهام الوزارة، من قبل حسن أونيس، رئيس الهيئة العامة للثقافة والمجتمع المدني الأسبق، بحكومة الوفاق.

وجرت مراسم التسليم والاستلام السبت في قاعة بلد الطيوب بديوان وزارة الثقافة والتنمية المعرفية بطرابلس.

وكانت وزير الثقافة، قد أدت اليمين القانوني الإثنين بمقر مجلس النواب بمدينة طبرق، وزيرا للثقافة والتنمية المعرفية ضمن حكومة الوحدة الوطنية.

وأعرب أونيس، في بيان لوزارة الثقافة، خلال الحفل عن أمانيه بالتوفيق والنجاح للوزيرة في إكمال المسيرة نحو خدمة وتطوير قطاع الثقافة.

وقدم شكره لجميع الموظفين بديوان الهيئة على كل المجهودات المبذولة من أجل الرفع من الشأن الثقافي.

وتحدثت الوزير مبروكة توغي عثمان مقدمة الشكر والتقدير للجهود المبذولة للنهوض بالشأن الثقافي وأكدت أن المهمة تتطلب تضافر جهود الجميع.