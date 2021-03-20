وزير السياحة يبحث خطط الإدارات وأهمية الصناعات التقليدية في حفظ الهوية

عقد وزير السياحة والصناعات التقليدية عبدالسلام عبدالله اللاهي، بمقر ديوان الوزارة، اجتماعا اليوم السبت، مع مديري الإدارات والمراكز، ورؤساء الأقسام بالوزارة.

وخلال الاجتماع، ناقش الوزير خطط وبرامج الإدارات، وآليات العمل والموارد البشرية العاملة بالهيئة والتأهيل والتدريب، وأعمال اللجان المكلفة بتنفيذ الخطط السابقة، ومهام المكاتب التابعة للهيئة بالمناطق وسبل تفعيلها، والعراقيل التي تواجهها.

وبحث الحاضرون خلال جلسة الاجتماع ، أهمية الصناعات التقليدية ودورها في حفظ وصون الهوية الوطنية، وأليات الترويج وتنشيط السياحة، كما تطرقت الاجتماع إلى شعار المرحلة القادمة والمتمثل في دعم جهود الاستقرار والمصالحة بين أبناء الشعب الليبي، والعمل على ترسيخ السلام، باعتبار السياحة منصة للتواصل والحوار وتقريب وجهات النظر.

وفي ختام الاجتماع أعرب الوزير عن شكره وامتنانه للحاضرين، وجميع الموظفين العاملين بالهيئة، منوهًا إلى ضرورة مضاعفة الجهد ووتيرة العمل لتحقيق الأهداف المرسومة.