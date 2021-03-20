تقرير ايطالي يكشف إستراتيجية روما لإعادة إطلاق عمل الاتحاد الأوروبي في ليبيا

اعتبر تقرير ايطالي أن زيارة الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والشؤون الأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، لروما تؤكد محاولة إيطاليا إعادة إطلاق عمل الاتحاد الأوروبي في ليبيا وفي جميع أنحاء إفريقيا، وذلك عبر فرضية المراقبة الجوية لوقف إطلاق النار ضمن مهمة «إيريني».

واستهدفت برلين وبروكسل وروما مؤخرا توجيه رسالة، إعادة أوروبا إلى إفريقيا مع اكتشاف مركزيتها من جديد في البحر المتوسط الموسع، فضلا عن إعادة إطلاق عمل الاتحاد الأوروبي في ليبيا، حيث زار وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني ألمانيا ثم زار بوريل إيطاليا والتقى وزيري الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو والدفاع لورينزو جويريني، كما زار مقر عملية إيريني الأوروبية وذلك وفق ما نقل تقرير نشرته مجلة «فورميكي» الإيطالية السبت.

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وشدد جويريني على أن تحقيق الاستقرار في ليبيا يظل «أولوية استراتيجية» لإيطاليا، إذ يتركز الهدف على زيادة الوزن الأوروبي في ليبيا مقارنة بالقوى الأخرى. وقال جويريني، في تصريحات له، إن وزارة الدفاع الإيطالية من الممكن أن تمثل رافعة مهمة لعودة إيطاليا إلى ليبيا، ما يسمح باستئناف تنفيذ الاتفاقية الموقعة في ديسمبر مع حكومة الوفاق الليبية للتعاون الفني العسكري ودعم إزالة الألغام للأغراض الإنسانية.

المهمة الأوروبية «إيريني»

وكشفت المجلة أن الهدف يتمثل في حشد الاتحاد الأوروبي على هذا الخط، بدءا من المهمة الأوروبية «إيريني» لمراقبة حظر الأسلحة على ليبيا، بقيادة الأدميرال فابيو أجوستيني الذي استقبل بوريل في مقر قيادة العملية بروما.وأكد جويريني ضرورة أن تكون «إيريني» فعالة عبر نشر الأصول لتحقيق الأهداف، بالإضافة للجمع بين حظر الأسلحة وتدريب البحرية وخفر السواحل الليبي، وذلك مع التركيز بشكل أكبر على ما يطلق عليه بناء القدرات. فيما أقر بوريل بأن الاتحاد الأوروبي ينتظر تفويض الأمم المتحدة بإضافة «المراقبة الجوية على وقف إطلاق النار» إلى مهام الحظر.

من جهته، قال القائد السابق لقيادة عمليات القوة المتعددة الجنسيات، الجنرال الإيطالي ماركو بيرتوليني، إنه بالنسبة لإيطاليا ينبغي إشراك أوروبا في ليبيا وجعلها تتلاقى مع مصالحها، حيث عانت روما في السنوات الأخيرة من الشرود الأوروبي في هذا الملف.

الاتحاد الأوروبي يعتزم تمديد مهمة «إيريني» لمراقبة حظر الأسلحة على ليبيا حتى 2023

واعتبر جويريني أن الالتزام الإيطالي في ليبيا يمثل جانب من المشاركة في أفريقيا، فيما يتزايد الاهتمام لاسيما بمنطقة الساحل، حيث طلبت فرنسا بدعم قبل ذلك في القتال ضد القوات الجهادية، موضحاً أن بلاده متواجدة في النيجر منذ عام 2018 و تقوم ببناء «قاعدة لوجستية للتعاون». كما كانت منطقة الساحل ضمن محاور الاجتماع في برلين بين جويريني و نظيرته الألمانية أنجريت كرامب. وأشارت المجلة إلى أن الالتزام الأوسع نطاقاً تؤكده نية تمديد البعثات في خليج غينيا وفي الصومال، حيث تعمل بعثة التدريب التابعة للاتحاد الأوروبي.

وفي وقت سابق أكد جوزيب بوريل، استعداد التكتل الموحد للمشاركة والتعاون في مراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا، بشرط وجود طلب من الأمم المتحدة. مضيفا في تصريحات خلال زيارته الحالية لروما، نشرها مكتبه الإعلامي، أنه سيطرح في الأيام المقبلة على وزراء الخارجية الأوروبيين مرشحه لمنصب المبعوث الأوروبي الخاص إلى ليبيا.

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