«صالح رجب»: هناك بيانات باسم برقة ممولة من تركيا للهجوم على الجيش

أكد اللواء صالح رجب المسماري، رئيس المجلس الأعلى لقبائل الأشراف والمرابطين، أن الطعن في القوات المسلحة أمر مرفوض تماماً، محذراً من أن تركيا اشترت البعض ليخرجوا في بيانات باسم قبائل برقة، وللهجوم على الجيش الوطني.

قال “المسماري” في فيديو متداول حديثاً على مواقع التواصل الاجتماعي، في اجتماع القبائل: “ممنوع أي حد يتكلم باسم برقة والبيانات التي نسمعها هنا وهناك مدفوعة الأجر وممولة من تركيا”.

أضاف “المسماري”: “هناك من أخذ فلوس من تركيا وأخذ فلوس من الخونة، ويطلعوا في بيانات ضد القوات المسلحة لا، وممنوع الكلام باسم قبائل برقة، مفلسين يطالبون تحط فلان مكان فلان في الجيش، إللي يطعن في القوات المسلحة مشري بالفلوس” وفق قوله.