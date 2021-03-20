الغرفة الأمنية بنغازي: القبض على من يحاول زعزعة الأمن بالمدينة

أعلنت الغرفة الأمنية بنغازي أنه سيتم إلقاء القبض على كل من يحاول زعزعة الأمن داخل المدينة مبينة أن عمليات القبض ستكون عن طريق النيابة العسكرية فقط

وأكدت الغرفة الأمنية بنغازي التي تم تشكيلها من القائد العام للقوات المُسلحة في بيان لها مصادرة المركبات الآلية بإلزام كافة المُركبات سواءً المدنية أو العسكرية بتركيب اللوحات المعدنية وإزالة تعتيم الزجاج محذرة من مصادرة المركبات المخالفة بعد شهر من الآن بحسب شعبة الإعلام الحربي..

وأشارت الغرفة الأمنية إلى إلزام أصحاب المحلات بتركيب كاميرات المراقبة محذرة من قفل المحلات المُخالفة مبينة أنه جرى فتح مكتب لإستقبال شكاوى المواطنين .